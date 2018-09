Matilha Cultural traz obras feitas no Xingu

A exposição Imersão, do artista Lumumba, será aberta no sábado, 22, na Matilha Cultural (Rua Rego Freitas, 542). Mineiro, descendente de congoleses e guaranis, Lumumba traz um trabalho utilizando apenas pigmentos naturais, fruto de uma longa pesquisa, que inclui duas viagens ao Parque Indígena do Xingu. Junto com a exposição, a Matilha Cultural também recebe a visita de uma família camaiurá, que inclui workshop de pintura corporal e pajelança.

