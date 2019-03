Mateus Carrieri interpreta personagem principal em adaptação de “O Vendedor de Sonhos”

Para preparar o personagem que Mateus interpreta um homem que tenta cometer o suicídio, o ator afirma que fez uma vasta pesquisa antes de iniciar a peça - Foto: Divulgação

Eleito uma das melhores peças teatrais do ano de 2018, “O Vendedor de Sonhos” chega à Capital neste fim de semana com o intuito de cativar o publico campo-grandense. A peça que é uma adaptação do livro com o mesmo nome de Augusto Cury - que também esta adaptando o texto para o teatro - traz o mesmo método do livro: simples, sem muitos rodeios e de bom entendimento ao público.

Na trama, a personagem Júlio César interpretado por Mateus Carrieri tenta o suicídio, e é impedido de cometer o ato final por intermédio de um mendigo, o "Mestre", interpretado por Luiz Amorim que lhe vende uma vírgula, para que continue a escrever a sua história. Juntos encontram Bartolomeu, interpretado por Adriano Merline, um bêbado boa-praça que decide unir-se a eles na missão de vender sonhos e despertar a sociedade doente. A revelação de um passado conflituoso do Mestre pode destroçar a grande missão do Vendedor de Sonhos.

Ao site A Crítica, o ator Mateus Carrieri relata a facilidade para migrar de um personagem para outro, pois o profissional vem de uma sequência de peças. “Estou acostumado com isso. Nós direcionamos a nossa vida aos personagens e depois que acaba deixamos guardado em um lugar com muito carinho”, afirma o ator que já fez até três espetáculos teatrais simultaneamente.

Mateus começou a sua carreira quando ainda era criança, no programa “Boa Noite Cinderela”, de Silvio Santos. Na atuação, Mateus ficou conhecido nas novelas "Amor Com Amor Se Paga” da Rede Globo e "Chiquititas" do SBT.

O livro “O Vendedor de Sonhos” é uma série de obras, que já tiveram milhões de exemplares vendidos e foram traduzidos para vários idiomas. “É uma grande responsabilidade, pois você acaba dando vida a um personagem que cada pessoa tem a sua própria visão, e você colocar a sua forma física, uma voz e outros detalhes em algo que já está formado na cabeça das pessoas, pode ser completamente diferente”, detalha o ator.

Para preparar o personagem que Mateus interpreta um homem que tenta cometer o suicídio, o ator afirma que fez uma vasta pesquisa antes de iniciar a peça. “Fizemos um trabalho de pesquisa muito grande em torno do suicídio. Entramos em contato com o CVV e fizemos parte da campanha do ‘Setembro Amarelo’. O assunto é delicado, muitas pessoas não gostam de falar disso, mas muitas pessoas têm alguém na família que já passou por isso, ou que conhece alguém próximo que já tentou. O Augusto diz no próprio livro que uma a cada duas pessoas vão sofrer de doença emocional, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tentativa de suicídio. As pessoas estão doentes e a vida te empurra um pouco para isso, e cada vez mais as pessoas precisam de uma ajuda para lidar com as suas emoções”, diz

De acordo com números divulgados pelo Ministério da Saúde no ano passado, no Brasil, os números são realmente preocupantes: de 2007 a 2016, 106.374 pessoas morreram em decorrência do suicídio. Em 2016, a taxa foi de 5,8 por 100 mil habitantes. De acordo com a publicação, a intoxicação é responsável por 18% das mortes, enquanto o enforcamento apresenta um índice de 60% dos óbitos.

Sobre percorrer o Brasil com a peça em cartaz, Mateus fala da sua alegria em estar viajando os Estados, mas lamenta o fato de outras peças não se desdobrarem pelo País. “O teatro é um oficio muito primário para o ator. É onde tudo começou, os outros veículos vieram depois. A atuação espontânea na frente de outras pessoas ao vivo, é a maneira mais pura do ator se manifestar e eu tenho tido boas oportunidades no teatro. Poder viajar com as peças é uma coisa que eu amo fazer e infelizmente a maioria das peças acontecem apenas no eixo Rio-SP, quando não deveria ser assim, pois o publico anda muito carente de assistir bons espetáculos pelo Brasil”, lamenta o ator.

A peça “O Vendedor de Sonhos” estará em cartaz hoje (23) no Palácio Popular da Cultura, é dirigido por Criatiane Natale e conta com Luis Amorim, Mateus Carrieri e grande elenco.

Serviço:

Evento: Peça teatral “O Vendedor de Sonhos”

Horário: 21h

Local: Palácio Popular da Cultura - Av. Waldir dos Santos Pereira, S/N

Ingressos: www.pedrosilvapromocoes.com.br