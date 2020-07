'MasterChef 2020': 7ª temporada estreia na Band nesta terça-feira

Henrique Fogaça, Paola Carosella, Erick Jacquin, os apresentadores da 7ª temporada do MasterChef Brasil - (Foto: Foto: Band / Divulgação)

A 7ª temporada do MasterChef Brasil estreia nesta terça-feira, 14, às 22h45, na Band. Diferente das outras edições do programa, desta vez haverá um campeão a cada episódio, que contará com oito participantes.

A Band divulgou os participantes do 1º episódio na última sexta, 10. Ali Philipe, Cecília, Cilene, Claudia, Hailton, Jéssica, Saulo e Thiago disputaram R$ 5 mil, além de prêmios de patrocinadores e a possibilidade de destinar outros R$ 5 mil a uma instituição de caridade.

O 1º episódio também trará a "caixa misteriosa" de uma série de personalidades, como a cantora Ivete Sangalo.

O reality show é um dos programas com maior retorno em audiência da Band, e por isso a emissora tem apostado com frequência na fórmula em sua programação.

A temporada mais recente do MasterChef Brasil, ou seja, para amadores, chegou ao fim em agosto de 2019, tendo Rodrigo Massoni como vencedor.

Meses depois, entre outubro e dezembro, a emissora exibiu o MasterChef - A Revanche, com ex-participantes. Em maio de 2020, a Band reprisou a 1ª temporada do MasterChef Profissionais.