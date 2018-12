Masp pede doações para restaurar obra icônica de Portinari

Enquanto a mostra de Figari revela ao público a arte do modernista uruguaio, o Masp prepara-se para restaurar este ano um dos ícones do modernismo brasileiro, a tela Retirantes, pintada por Portinari em 1944, que retrata uma família de migrantes em busca de melhores condições de vida. O projeto faz parte da campanha Adote uma Obra, em que recursos arrecadados por meio de doações de imposto de renda são utilizados na preservação do acervo do museu. A última obra restaurada este ano dentro do programa foi O Escolar (1889), do pintor holandês Van Gogh, uma das principais obras da coleção do Masp. O museu conseguiu arrecadar R$ 233 mil para a restauração da obra-prima na Holanda, no museu que leva o nome do pintor.

Para doar basta acessar o site do Masp (www.masp.org.br) e clicar no botão "Quero doar", preencher o cadastro com seus dados e o valor da doação. Na sequência, o Masp enviará um e-mail com os dados bancários e, após identificado o pagamento, o museu enviará o recibo de mecenato, que deverá ser anexado à declaração do Imposto de Renda. O valor mínimo da doação é de R$ 300. Caso o contribuinte tenha imposto a ser restituído, a doação aumenta o valor da restituição.

Pessoas jurídicas também podem adotar uma obra do Masp, como garante a Lei Federal de Incentivo à Cultura, porém com alíquotas de dedução diferenciadas. Qualquer pessoa pode doar, desde que seja optante pela declaração "modelo completo" e não ultrapasse o limite global de 6% do IR devido. "Os recursos obtidos através das doações via imposto de renda são fundamentais para o Masp desenvolver projetos especiais de restauro", diz o diretor artístico do museu, Adriano Pedrosa. "Em 2019, estamos planejando um projeto especial em torno de algumas pinturas de Portinari do acervo, como Retirantes e Criança Morta, ambas de 1944, duas obras icônicas da coleção", conclui Pedrosa.

O Masp, que tem cinco importantes pinturas de Van Gogh, também planeja uma grande retrospectiva do pintor holandês, que deve acontecer em 2023. A data-limite para doações é 29 de dezembro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.