Marun, Azambuja e Luan Santana foram os mais midiáticos de MS em 2018

O governador Reinaldo Azambuja, ministro Carlos Marun e o cantor Luan Santana encabeçam a lista dos mencionados pela mídia nacional. - Arquivo

Segundo um estudo da fornecedora campo-grandense de clipping Guadalupe Comunicação, Reinaldo Azambuja foi mencionado em 59.061 notícias nos meios digitais.

Um pouco atrás, está a senadora Simone Tebet mencionada em 21.071 notícias, seguindo o ex governador André Puccinelli com 17.124 menções, representando alguns dos mais midiáticos de 2018.

"Podemos dizer que o ano de 2018 foi excelente para o ministro Carlos Marun, em termos de exposição na mídia. No mesmo período auferido em 2016 , antes de virar ministro, Carlos Marun obteve cerca de 22 mil menções, o que também é um excelente resultado, mas nada comparado a este ano. - declara Vanessa Rodrigues, coordenadora de monitoramento de notícias da empresa.

A Guadalupe Comunicação contemplou todas as notícias web mencionando um conjunto de personalidades selecionadas pela empresa, difundidas no espaço editorial sul-mato grossense e nacional, em mais de dois mil meios de comunicação social, entre 1 de janeiro e 25 de dezembro de 2018.

"O cantor Luan Santana encabeça a lista há anos, ele tem uma exposição incrível, temos visto que sua assessoria trabalha com variados públicos e isso faz o número de menções disparar" - relata sobre o terceiro da lista. "Esse ano ele ficou um pouco para trás, provavelmente por ser ano eleitoral, os políticos comandaram a cena. " - relata.

"Este ano tivemos também outras surpresas em relação às colocações devido aos escândalos de corrupção que são replicados por diversos sites de notícias - o que não necessariamente é algo bom. "Muitas vezes a pessoa foi citada em muitas matérias porém com teor negativo, nosso estudo se baseou primeiramente no número de menções. Um estudo mais aprofundado pode ser feito também no sentido de avaliar o sentimento de cada menção, neutro, positivo ou negativo. - completa.

A empresa ainda declara que divulga o resultado para a imprensa a cada ano, apenas com os números de menções. Porém, para clientes, além da presença web, é auferida também a presença nas emissoras de TV, rádio, revistas e jornais impressos.

"Pessoas físicas, jurídicas e marcas conseguem tomar decisões estratégicas a partir de nosso trabalho que consiste em monitorar tudo que sai na mídia, inclusive na publicidade em Mato Grosso do Sul" - finaliza.

Confira abaixo os resultados :

01 --> CARLOS MARUN 89.194

02--> REINALDO AZAMBUJA 59.061

03 --> LUAN SANTANA ( CANTOR ) 56.769

04 --> TEREZA CRISTINA 52.664

05 --> MICHEL TELO --> 23.760

06 --> ANDRÉ PUCCINELLI 17.124

07 --> SIMONE TEBET 21.071

08 --> ODILON DE OLIVEIRA 15.132

09 --> WALDEMIR MOKA 13.829

10 --> LUIZ HENRIQUE MANDETTA 13.736

11--> JUNIOR MOCHI 12.663

12--> MARQUINHOS TRAD 12.354

13--> DELCÍDIO DO AMARAL 11.435

14--> SENADOR PEDRO CHAVES 9.478

15--> ZECA DO PT 8.129

16--> FÁBIO TRAD 6.772

17 --> NELSINHO TRAD 6.201

18 --> ZÉ TEIXEIRA 6.140

19 --> DAGOBERTO NOGUEIRA 5.572

20 --> PAULO CORREA --> 5.257

21 --> VANDER LOUBET --> 5.110

22 --> ROSE MODESTO 4.738

23 --> MARCELO MIGLIOLI 4.550

24 --> HUMBERTO AMADUCCI 4.541

25--> AMARILDO CRUZ 4.498

26--> BETO PEREIRA 4.372

27--> PAULO SIUFI 4.306

28 --> FELIPE ORRO 4.078

29--> MARA CASEIRO 3.901

30--> EDUARDO ROCHA 3.946

31--> RENATO CAMARA 3.860

32--> JOÃO GRANDÃO 3.660

33 --> MARCELO BLUMA 3.494

34 --> JOÃO ALFREDO 3.489

35 --> ONEVAN DE MATOS 3.281

36 --> ESCRITOR MANOEL DE BARROS 3.233

37 --> MURILO ZAUITH 3.231

38 --> CABO ALMI 3.206

39 --> CORONEL DAVID 3.176

39--> LÍDIO LOPES 2.854

40 -->PEDRO KEMP 2.884

41--> MÁRCIO FERNANDES 2.817

42 --> NANDO RODRIGUES (ATOR ) 2.801

43 --> MAURICIO PICARELLI 2.788

44 --> SORAYA THRONICKE 2.769

45--> ENELVO FELINI 2.907

46 -->PROFESSORA RINALDO 2.558

47 --> SERGIO HARFOUCHE 2.414

48--> DEPUTADO BARBOSINHA 2.223

49 --> MANSOUR ELIAS KARMOUCHE 2.395

50--> SÉRGIO LONGEN 2.324

51 --> VEREADOR ODILON DE OLIVEIRA 2.270

52 --> MARÇAL FILHO 2.222

53 --> VEREADOR JOÃO ROCHA 2.069

54 --> HERCULANO BORGES 2.049

55 --> TANIA GARCIA DE FREITAS BORGES 1.949

56 --> GEORGE TAKIMOTO 1.943

57 --> LONDRES MACHADO 1.785

58 --> ANDRE SALINEIRO 1.739

59 --> DESEMBARGADOR DIVONCIR SCHREINER MARAN 1.624

60--> ANTONIETA AMORIM 1.528

61 --> GRAZIELLE MACHADO 1.438

62 - WALDIR NEVES --> 1.381

63--> CHIQUINHO TELLES 1.343

64 - VEREADOR EDUARDO ROMERO 1.314

65--> VEREADOR CARLÃO 1.288

66 --> VEREADOR OTÁVIO TRAD 1.273

67 --> GERSON CLARO 1.173

68--> CAPITÃO CONTAR 1.145

69 --> DESEMBARGADOR JOÃO MARIA LÓS 1.137

70 --> MARIA CECILIA E RODOLFO ( CANTORES) 1.099

71 --> RICARDO AYACHE 1.025

72 --> ADRIANE LOPES 1.024

73 --> NENO RAZUK 997

74 - JOÃO CÉSAR MATOGROSSO 989

75 --> IRAN COELHO DAS NEVES 910

76--> EVANDER VENDRAMINI 977

77 --> VEREADOR BETINHO 875

78 --> VEREADOR DELEGADO WELLINGTON 847

79 --> VEREADORA DHARLENG CAMPOS 836

80 --> VEREADOR GILMAR DA CRUZ 835

81 --> JAMILSON NAME 824

82 --> VEREADOR LUCAS DE LIMA 810

83 --> VEREADOR VALDIR GOMES 775

84 --> DORIVAL BETINI 717

85 --> VEREADOR WILLIAM MAKSOUD 702

86 --> VERADORA CIDA AMARAL 699

87 - VEREADOR DR. WILSON SAMI 659

88 --> VEREADOR JUNIOR LONGO 637

89 --> VEREADOR VETERINÁRIO FRANCISCO 620

90 --> JOÃO CARLOS POLIDORO 610

91 --> LUIZ OVANDO 582

92 --> TIO TRUTIS 581

93 --> ADEMIR SANTANA 574

94 --> VEREADOR VINICIUS SIQUEIRA 542

95 --> GILMAR DA CRUZ 540

96--> ADELAIDO VILLA 521

97--> ANTONIO VAZ 472

98 --> VEREADOR PAPY 440

99 --> VEREADOR PASTOR JEREMIAS FLORES 429

100 --> PAULO MACHADO ( CHEF DE COZINHA) 419