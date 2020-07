Martha Rocha, a primeira Miss Brasil morre aos 84 anos

Martha Rocha, a primeira Miss Brasil morre no Rio de Janeiro - (Foto: Acervo Estadão)

A primeira Miss Brasil, Maria Martha Hacker Rocha, morreu aos 83 anos, neste sábado, 4, no Rio de Janeiro. De acordo com informações, Martha sofreu um infarto do miocárdio, seguido de parada respiratória. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

A ex-modelo foi eleita Miss Brasil em 1954, quando o concurso passou a ser realizado oficialmente. Naquele mesmo ano, ela ainda ganhou o segundo lugar de Miss Universo, em um concurso nos EUA.