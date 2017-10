Marlon Maciel e grupo animam idosos na 4ª edição do baile da Melhor Cidade

O último sábado do mês chegou e com ele veio também muita animação. Neste sábado (28), a partir das 14 horas, será realizada a 4ª edição do baile da Melhor Cidade, no Teatro de Arena do Horto Florestal.

Desta vez a animação fica por conta de Marlon Maciel e grupo. Nos outros bailes os idosos cantaram e dançaram ao som de Los Celestiales e também Laço de Ouro. O evento é gratuito e tem encerramento previsto para as 17 horas.

Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), o baile da Melhor Cidade também é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Governo e Relações Internacionais (Segov), Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU).