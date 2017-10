Mark Ruffalo acidentalmente vaza trecho de 'Thor: Ragnarok' durante première

Mark Ruffalo acidentalmente vazou um trecho do filme Thor: Ragnarok, do qual ele faz parte do elenco como o super-herói Hulk. O ator teria cometido o erro ao não interromper a transmissão ao vivo que fazia da première do filme em seu Instagram.

O lançamento do filme aconteceu na última terça-feira, 10, em Los Angeles, e Mark iniciou a transmissão ao vivo em sua rede social para que os fãs acompanhassem o evento de perto.

Quando o filme começou, ele guardou o celular no bolso. Não se sabe ao certo se o ator esqueceu de encerrar o vídeo ou acreditou que o tivesse encerrado. Durante alguns minutos, os 2.500 seguidores que assistiam à transmissão puderam ouvir o áudio do filme e a reação de Ruffalo e demais convidados ao seu redor.

Quem acompanhava o momento fazia piada com a situação e se perguntava até quando o equívoco permaneceria. Em certo momento, a transmissão se encerra. Não é possível saber se o ator percebeu o erro ou se foi avisado por alguém.

Com a intenção de evitar pirataria, a Marvel (produtora do filme) obrigou todos os que compareceram ao evento a deixar seus celulares desligados em sacolas lacradas, que só foram abertas ao fim da sessão. Claramente a regra não foi aplicada às estrelas do filme.

