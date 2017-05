Marisa Monte e Paulinho da Viola em três noites

Marisa Monte e Paulinho da Viola fazem, neste final de semana, três apresentações em São Paulo, na casa de espetáculos Citibank Hall. A notícia deve se bastar, já que nem Paulinho nem Marisa aceitam falar sobre o assunto com a imprensa. Também não quiseram tirar fotos juntos.

As únicas informações por vias oficiais, da assessoria de imprensa, foram passadas ontem à reportagem. "Paulinho e Marisa deverão cantar juntos Para ver as meninas, Sinal Fechado, Dança da Solidão e um bloco com músicas de compositores da Velha Guarda da Portela.

Sozinho, Paulinho cantará várias músicas de autoria própria, incluindo Pecado Capital. Já Marisa cantará sozinha algumas de seu repertório, incluindo Universo ao meu redor", informou o assessor.

Os shows intitulados Paulinho da Viola encontra Marisa Monte serão levados também para Belo Horizonte, em 20 de maio; e Rio de Janeiro, em 9 e 10 de junho, no Metropolitan.

Em 2003 aconteceria um dos encontros mais comoventes das duas carreiras. Marisa participa do documentário sobre Paulinho, Meu Mundo é Hoje. Juntos, cantaram uma belíssima versão de Carinhoso, de Pixinguinha, uma das músicas que, ao lado de Asa Branca, o sambista considera das mais importantes da música brasileira.

Marisa e Paulinho cruzam-se também como portelenses convictos. Ela é filha de Carlos Monte, figura ligada à escola de samba de Madureira. E Paulinho é uma instituição da azul e branco. Marisa prestou várias homenagens aos sambistas da velha guarda portelense.

Uma delas foi também em forma de documentário, no filme O Mistério do Samba, dirigido por Carolina Jabor e Lula Buarque de Hollanda. Ela também lançaria Tudo Azul - Velha Guarda da Portela, gravando nomes de respeito na agremiação, como Monarco e Casquinha.

PAULINHO DA VIOLA ENCONTRA MARISA MONTE

Citibank Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955; 4003-5588. 6ª (5) e sáb. (6), 21h. Dom., 20h. R$ 300 a R$ 600

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

