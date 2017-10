Marina Ruy Barbosa se casa em Campinas

A atriz Marina Ruy Barbosa trocou alianças com o empresário Xandinho Negrão, neste sábado, 7, em uma cerimônia para 800 convidados em Campinas, interior de São Paulo.

A atriz subiu ao altar com vestido estilo princesa, com parte de cima de corpete e saia volumosa, feito sob medida pelos estilistas Domenico Dolce e Stefanno Gabbana, da Dolce e Gabbana. Ela optou por usar os cabelos soltos, apenas com a franja presa, com flores na cabeça e véu longo.

As damas de honra, entre elas Titi, filha da apresentadora Giovanna Ewbank e do ator Bruno Gagliasso, estavam com vestido branco com estampa floral, também da grife italiana. As madrinhas usam vestidos longos na cor rosa millenial.

Veja Também

Comentários