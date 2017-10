Marina Ruy Barbosa revela ter se casado quatro vezes com Xandinho Negrão

Antes de promover a enorme festa no último sábado, 7, que contou com muitos amigos do meio artístico, Marina Ruy Barbosa já havia se casado outras três vezes com Xandinho Negrão. A revelação foi feita pela própria atriz em seu perfil no Instagram.

A primeira foi realizada em 2016, numa viagem do casal à Tailândia; o segundo, no civil, celebrado em setembro; e o religioso, em uma pequena capela que contou com poucos parentes como convidados. A última da sequência foi a que dominou as redes sociais no fim de semana.

"No ano passado viajamos pra Tailândia, e por lá fizemos uma bênção budista, só nós dois com monges na praia para abençoarem nosso amor. No mês passado assinamos os papéis do casamento civil e fizemos um almoço comemorativo com a família. Nossa festa de casamento foi em casa, e para o casamento religioso ser reconhecido perante a igreja católica precisa ser celebrado em um lugar sagrado (igreja, capela, catedrais...) resolvemos fazer então uma comemoração só pra família na capela, pra celebrar o casamento religioso. No sábado tivemos a bênção do padre e festa para nossos amigos!", escreveu.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou uma sequência de imagens do casamento religioso, no qual aparece com um vestido diferente do usado no último fim de semana.

Veja Também

Comentários