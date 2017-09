Marina Ruy Barbosa e Lalá Rudge participam de desfile secreto da Dolce & Gabbana

A Dolce & Gabbana está cada vez mais apostando em celebridades da geração millenial. Desta vez, a grife italiana fez um desfile, batizado de 'Show Secreto da Dolce & Gabbana', no sábado, 23, um dia antes de sua apresentação no calendário oficial da Semana de Moda de Milão, apenas com estes jovens na passarela.

Entre os convidados que desfilaram, as brasileiras Marina Ruy Barbosa e Lala Rudge, além da modelo Macklinley Hill, irmã de Taylor Hill, e o youtuber Cameron Dallas.

A apresentação foi toda registrada na função Stories do Instagram da marca e ficou ao ar apenas por 24 horas - mais uma prova de que a marca está querendo chamar a atenção dos millenials.

