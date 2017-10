Marina Peralta e Gideão Dias fazem show gratuito no projeto Estação Cultura

O Estação Cultura, promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) traz neste mês dois shows musicais de peso e totalmente gratuitos: Marina Peralta e Gideão Dias. As apresentações serão no sábado, dia 21 de outubro, a partir das 17 horas na Plataforma Cultural, espaço da Esplanada Ferroviária.

Este mês o Estação Cultura vem repaginado com uma proposta diferente das outras edições, mas sem perder o formato cultural de unir em um só lugar a arte, a música, a gastronomia e a dança.

Nesta edição expositores prometem encantar o público com peças artesanais à base de gesso e bambu, por exemplo. Lindos mosaicos, peças em biscuit e patchwork estarão à mostra.

A gastronomia também estará diferenciada. Quem aprecia cerveja artesanal terá a oportunidade de provar a bebida, além de degustar do delicioso meat kits. O Bar Brava, juntamente com o mix cultural, também estará presente no Estação Cultura de outubro.

“Este mês vamos inovar com show destes dois artistas super talentosos. Queremos que a população campo-grandense desfrute da nossa cultura, conheça os trabalhos e quem os executam em um espaço cheio de história, que é a Esplanada Ferroviária”, comenta a titular da Sectur, Nilde Brun.

Estação Cultura