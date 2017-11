Marília Gabriela publica homenagem de aniversário para Reynaldo Gianecchini

O ator Reynaldo Gianecchini completa 45 anos neste sábado, 12, e recebeu homenagem da apresentadora Marília Gabriela, com quem esteve casado durante sete anos, de 1999 a 2006.

"Gosto dele que me enrosco, como tem que ser com quem tanto amamos um dia. Hoje ele comemora seu aniversário e eu espero que esteja brilhando de tão feliz. Um beijo muito grande, baixinho. Feliz Ano Novo, querido meu", escreveu Marília Gabriela no Instagram. Atualmente, o ator está em Portugal com a peça de teatro Os Guardas do Taj.