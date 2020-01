'Marighella', de Wagner Moura, tem data de estreia divulgada

O filme Marighella, de Wagner Moura, ganhou data de estreia nos cinemas brasileiros. O longa estrelado por Seu Jorge entra em cartaz no dia 14 de maio. Com passagem em diversos festivais (Berlim, Hong Kong, Bari, Sydney, Havana, Cairo, Índia e Santiago), o longa narra a história dos últimos anos de Carlos Marighella, guerrilheiro que participou de movimentos de resistência contra a ditadura brasileira, na década de 1960. Além de Seu Jorge, o elenco conta com Adriana Esteves, Ana Paula Bouzas, Bruno Gagliasso, Bella Camero, Herson Capri, Humberto Carrão, Jorge Paz e Luiz Carlos Vasconcelos.