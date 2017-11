Marieta Severo critica racismo sofrido por neto "só por ser negro"

Marieta Severo interpreta a atual vilã da novela das 21h e é responsável por dar vida e protagonizar cenas de preconceito na tela da Globo. Em entrevista publicada no jornal Extra deste sábado, 25, a atriz falou sobre os temas espinhosos abordados pelo autor da trama Walcyr Carrasco.

"Acho uma maravilha Walcyr estar tocando em feridas tão expostas, mas que muita gente finge não ver. Temos que ser inclementes com o racismo, não dá para relativizar", diz. Marieta revela que o racismo é um tema que atinge sua família particularmente.

"Quando minha filha (Helena) se casou com aquele cara incrível que é o Carlinhos Brown, eu me assustei com os olhares tortos de gente muito próxima. Hoje, dói saber que Chiquinho, meu neto, leva tapa de segurança, passa por situações constrangedoras só por ser negro", contou a atriz.

Recentemente, Taís Araújo falou sobre o tema 'Como criar crianças doces em um país ácido' no evento TEDxSãoPaulo. 'No Brasil, a cor do meu filho faz com que as pessoas mudem de calçada', afirmou Taís na ocasião.