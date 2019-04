Marido conta que cantora Thaeme tentou parto normal durante 39 horas

Com uma foto no Instagram, a cantora Thaeme anunciou neste sábado, 20, o nascimento de sua filha, Liz Marioto. No entanto, foi o seu marido, Fábio Elias, que contou na rede social os desafios do parto. Thaeme deu à luz no Hospital São Luiz, em São Paulo.

"Queria falar desta grande mulher chamada Thaeme e também de todas as mulheres do mundo que têm a coragem de tentar o parto normal, hoje tive uma experiência que me fez valorizar a coragem dessas mães, pois Thaeme ficou do dia 18/04/19 quinta-feira das 03:13 da madrugada ao dia do nascimento 20/04/19, sábado, até a chegada da nossa linda Liz Marioto, sendo mas ou menos umas 39 horas tentando o parto normal, mas não conseguiu a dilatação ideal, tamanho o esforço de tentar, teve muitas dores (mesmo)! Mas também trazendo vários benefícios, pois passou por várias etapas do parto normal que são super importantes pra saúde da nossa pequena! Mesmo com este tempo todo de tentativa para o parto normal da Liz Marioto, acabou tendo que ir para a cesariana a pedido dela mesmo, que não queria que a nossa filha entrasse em sofrimento de maneira alguma... sendo assim estas foram 39 horas aproximadamente! Então, Thaeme, meus parabéns por esta força que não conhecia! Hoje eu posso afirmar, a garra de vocês mães é linda e grandiosa. Muito obrigado, Deus por este momento único e por esta bênção de ser pai", escreveu Fábio.

Na quarta-feira, 17, a cantora falou sobre suas expectativas em relação à chegada da filha. "Apesar da minha vontade de ter um parto normal, é a Liz que irá escolher quando e como nascer. Está tudo indicando que será normal, mas pode ser que na hora a gente tenha que fazer uma cesariana. E não tenho nenhum problema quanto a isso. Só quero que ela venha com toda saúde desse mundo", disse.