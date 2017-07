Mariana Rios responde 'obrigada, meu bem', após ser avaliada pelo ex Di Ferrero

Di Ferrero, vocalista da banda NX Zero, foi um dos jurados do reality show musical 'Popstar' deste domingo, 30. A atriz Mariana Rios foi uma das artistas que cantaram no programa da Rede Globo. Atualmente, Di Ferrero é casado com a modelo Isabeli Fontana, mas já foi noivo de Mariana, e esse cenário da competição musical levou a internet à loucura. Fernanda Lima, apresentadora da atração, chegou a ser chamada de "afrontosa" no Twitter por convidar o ex de uma das competidoras para ser jurado. Mas o ápice da trama para os internautas foi quando a atriz respondeu "obrigada, meu bem" aos elogios do ex.

"Na hora que chegou sua voz aqui para gente, detonou", disse o cantor Di Ferreiro sobre a interpretação da atriz de "Million Reasons', de Lady Gaga.

Mariana Rios respondeu dizendo: "obrigada, meu bem. Obrigada". A atitude da atriz foi chamada por alguns de madura, por outros de irônica e até surgiu uma teoria que dizendo que a resposta é uma referência à música "Obrigado, meu bem", que Di Ferrero fez para a atual mulher.

Após o programa, o cantor postou no Instagram um trecho do clipe de "Obrigado, meu bem", no qual Isabeli Fontana aparece.

Veja Também

Comentários