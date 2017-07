Mariana Ianelli lança livro de crônicas

Poeta, ensaísta e crítica literária, a escritora Mariana Ianelli lança neste sábado, 22, seu segundo livro de crônicas: Entre Imagens Para Guardar (Ardotempo, 184 págs.; R$ 40). A sessão de autógrafos será na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073), das 16 h às 19h30. A obra traz 70 crônicas que falam desde temas familiares a notícias do mundo, de filmes e livros ao universo da pintura. As crônicas de Entre Imagens Para Guardar foram publicadas originalmente na revista eletrônica Rubem entre 2013 e 2017 e no site Vida Breve em 2014. Mariana é autora, ainda, de Breves Anotações Sobre Um Tigre, também de crônicas, e dos volumes de poema Treva Alvorada e O Amor e Depois, entre outros.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

