Mariana Ferrão não renova contrato e deixa programa 'Bem Estar'

O programa Bem Estar, da Globo, começou esta terça-feira, 19, sendo comandado pela jornalista Michelle Loreto. Isso porque Mariana Ferrão não renovou seu contrato com a emissora. O ex-colega de Mariana, Fernando Rocha, saiu da Globo no fim do mês de fevereiro, fato que causou protestos de fãs do programa. Mariana agora também se desliga do matutino, que deve passar por reformulações.

Veja abaixo o comunicado da Globo:

"A jornalista Michelle Loreto seguirá à frente do 'Bem Estar', já que Mariana Ferrão, cujo contrato vence no fim do mês, optou pela não renovação e está de saída da Globo".