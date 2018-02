“Maria não é mais Virgem” traz olhar sobre sexualidade da mulher em exposição no Centro Cultural

Há muitos anos a artista visual Lina da Anunciação tem atuado nas áreas mais variadas para ilustração e pintura de quadros e de grande escala - Divulgação

Exposição vai de 07 a 25 de março

Classificação: 18 anos

Sexo e sexualidade feminina ainda são tabus?

Existirá algo como o erotismo feminino?

Maria não é mais virgem é uma série que propõe um olhar sobre alguns dos vários elementos que tocam a sexualidade da mulher. Aborda a relação da mulher atual com o sexo, com o seu próprio corpo e sexualidade e busca expressar o erotismo feminino.

A experiência sexual é, sem dúvida, um dos elementos que contribuem profundamente na identidade de uma pessoa, pois está integrada na trajetória emocional e, portanto, se funde à personade cada um.

No mundo contemporâneo, em constante renovação, a mulher ainda busca alcançar uma maior segurança em relação à sua própria identidade e sexualidade, com o intuito de aceitar e celebrar o seu corpo, apesar dos tabus ainda existentes.

Esta série foi criada a partir da colaboração de mulheres das mais variadas áreas, gerações e interesses, através de discussões e até mesmo imagens.

Maria não é mais virgem é uma série que questiona a sexualidade da mulher, tanto na sua expressão quanto para si.

E que estas discussões nos levem a uma maior compreensão das estruturas subliminares de contenção física e comportamental que visam a manutenção da identidade dos gêneros na sociedade contemporânea e, dessa maneira, a mulher atual prove, cada vez mais, deste espaço de existência e expressão mais liberto onde seja naturalizado e assumidamente adotado o fato de que ela, a mulher, sente prazer.

A artista

Há muitos anos a artista visual Lina da Anunciação tem atuado nas áreas mais variadas para ilustração e pintura de quadros e de grande escala.

Há seis anos vem participando de exposições individuais e coletivas. Lina é uma artista versátil, iniciou sua carreira na Europa decorando festivais de música eletrônica, também em diversos estados do Brasil, passou pelo óleo, abstrato, pela arte digital e pela ilustração.

No momento, a técnica que a artista mais usa é a aquarela sobre papel, trabalha explorando as fronteiras da figuração e a abstração. Suas composições são livres de expectativas e buscam exaltar os sentimentos, o universo psíquico, e de forma visível, a beleza da natureza e a exaltação do feminino.

A artista também tem alguns murais já reconhecidos pela cidade em outros estados e já criou ilustração de dois livros. Há dois anos a artista percebeu a relevância e a importância de iniciar um estudo mais aprofundado e chamar a atenção para a presença de mulheres geniais na história da arte e que ainda são desconhecidas.