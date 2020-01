Maria Aparecida Pedrossian recebe no fim de semana edição do Arte no Meu Bairro

Leitones inaugura o palco do projeto - Divulgação

O Bairro Maria Aparecida Pedrossian recebe neste sábado (18), a partir das 17h, os shows do Arte no Meu Bairro, um projeto da Prefeitura Municipal de Campo Grande, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), em convênio firmado com o Ministério da Cidadania, do Governo Federal.

O cantor e compositor Leitones inaugura o palco do projeto, que estará montado na Praça dos Amigos, na rua João Francisco Damasceno esquina com a avenida Orlando Daroz. O show preparado para o Maria Aparecida Pedrossian mistura pop com o reggae, rap e rock’n roll, mesclando repertório de composições próprias com sucessos regionais e da música brasileira.

O Grupo Fascínio encerra o Arte no Meu Bairro nos ritmos do samba e pagode. Mais de 15 anos de trajetória garantem a animação necessária para fazer o público presente terminar a noite da melhor forma possível.

O Fascínio é formado por Fernando Duarte (vocal), Wendell Correia (percussão), Rodrigo Novaes (percussão), Alexandre Soares (percussão) e Gladson Allan Pereira (violão e cavaco) e apresenta músicas autorais e reproduções de artistas de renome.

O evento é decorrente do Convênio SICONV nº 85.3266/2017 – Ministério da Cidadania, regido pelo Decreto nº 6.170/2007 e pelo art. 8º da Portaria Interministerial nº 424/2016, em atenção à solicitação da Sectur e em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e demais especificações e exigências previstas no edital.

Serviço – O Arte no Meu Bairro acontece no bairro Maria Aparecida Pedrossian na Praça dos Amigos, na rua João Francisco Damasceno esquina com a avenida Orlando Daroz. A entrada é franca.