Margot Robbie diz que de vez em quando pensa em 'jogar tudo para o alto'

Em entrevista para a revista Vogue Australia, a atriz Margot Robbie comentou como está a vida profissional dela. Além dos diversos trabalhos na atuação, a australiana também fundou a produtora LuckyChap junto com seu marido, Tom Ackerley e outros sócios, para financiar seus próprios filmes.

"Ter um empreendimento próprio é estressante e ocupa muito tempo, mas ao mesmo tempo é incrivelmente recompensador", disse Margot. "Obviamente há horas em que eu penso em jogar tudo pro alto e falo que não dá mais. Você perde muita coisa, não dá pra sair de férias, eu perco os casamentos e aniversários de todo mundo. Não fui nenhuma vez pra casa na Austrália esse ano, não vi meus melhores amigos ou meu sobrinho", continuou.

Mesmo com todas essas dificuldades, a atriz afirma que não mudaria nada. "Estou muito animada no estágio em que a minha carreira se encontra. Não tenho nenhum arrependimento, todas as experiências vêm sendo incríveis, moldando o meu caráter e minha carreira", finalizou.