Marcos Mion homenageia filho autista: 'Maior perfeição que existe'

O apresentador Marcos Mion usou sua conta no Instagram para publicar um emocionante relato a respeito da convivência com seu filho Romeo, que é autista.

Em uma foto que aparece ao lado do filho, escreveu: "Iluminando não só a mim, mas a todos que te conhecem e têm o privilégio de conviver com você".

"Se a humanidade evoluir corretamente ou se, pelo menos, evoluir, a genética autista terá uma presença muito maior entre as pessoas. Todas as pessoas. Assim o mundo seria um lugar mais puro, bondoso, verdadeiro e honesto. Além de caridoso, generoso e preocupado com o próximo", prosseguiu.

"Viva a genética autista! Quem convive sabe do que estou falando! ... Viva a comunidade autista! Não precisamos de cura, mas sim de compreensão e respeito. Apenas isso!", finalizou.

Veja Também

Comentários