Marcos Mion explica por que não levou o filho com autismo em viagem

O apresentador Marcos Mion fez um longo post no Instagram para explicar aos seguidores por que seu filho Romeo não está com a família em viagem nos Estados Unidos.

O garoto está no espectro autista e, como explica o apresentador, não lida bem com o dia a dia pouco regrado de uma viagem. "A falta de rotina. Isso tira ele do eixo. O deixa (sic) muito nervoso e desesperado. E uma viagem onde não consigo montar uma estrutura para ele é puro improviso, cheia de decisões tomadas na hora. 'Vamos comer agora?'. 'Vamos entrar nesta loja agora?'. Coisas, vamos lá para o fácil entendimento, consideradas 'normais', mas que para minha família são muito ANORMAIS! Nos vivemos na rotina!", explicou.

Mion ainda lembrou que tem outros dois filhos, Donatella e Stefano, que querem viajar e conhecer o mundo "sem rotina". "E tenho que respeitar IGUALMENTE as necessidades deles."

Romeo está na casa dos avós "feliz da vida", garante o apresentador.