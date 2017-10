Marcos Harter diz que suas amigas queriam que ele batesse em Emilly no 'BBB'

Marcos Harter fez uma declaração polêmica na noite desta sábado, 28, em A Fazenda, da Record TV. O ex-BBB disse a Aritana e Rita Cadillac que suas amigas advogadas o incentivaram a agredir Emilly Araújo, vencedora da última edição do reality show da Globo.

"Você deveria ter batido nela mesmo, foi o que escutei de três mulheres advogadas", disse Marcos. "Elas falaram que o que sofri foi tortura psicológica", completou.

Marcos teve um envolvimento romântico com Emilly dentro do BBB17, mas acabou expulso na reta final por ter agredido a participante. O laudo de corpo delito divulgado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro dizia que a jovem havia sido agredida com "fortes beliscões, que causaram um hematoma no braço esquerdo da vítima por motivo fútil, que seria ciúme".

Ainda em A Fazenda, Marcos disse às demais confinadas que nunca agrediu uma mulher e que é contra esse tipo de atitude. "Bater, eu não. É uma coisa que eu sou contra. Bater em mulher é muito roots e neandertal. Bater é voltar no tempo, a vida já bate".