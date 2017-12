Marcos Caruso fala sobre condição congênita do neto e pede apoio para peça

Nesta quarta-feira, 13, Marcos Caruso fez uma publicação no Instagram falando sobre seu neto, Bento, que nasceu com alguns problemas de saúde. Ele falou que o projeto "O Menino Que Não Sabia Chorar", criado por sua filha, Luiza Pannunzio, é inspirado no garoto.

"O Menino Que Não Sabia Chorar existe de verdade. É meu neto. A mãe dele, Luiza Pannunzio, assim que ele nasceu, passou a desenhar e também a escrever para que ele (possa) ler quando crescer. Isso porque Bento, meu neto, nasceu um tanto diferente das outras crianças. Sem o canal lacrimal direito, com uma fenda no rosto e faltando o céu da boca. Desde que nasceu, já fez três cirurgias e tantos outros inúmeros procedimentos e acho que esta foi a forma da mãe dele viver esta nossa história. Ela precisou escrever e desenhar", contou Caruso.

O ator ainda contou que a filha criou a ONG As Fissuradas, uma rede de apoio para mães cujos filhos nasceram com fissura labiopalatina e outras imperfeições da face e que uma peça de teatro e um livro foram inspirados na história de Bento. Para a realização da peça, porém, há uma campanha de arrecadação de fundos em uma plataforma de financiamento coletivo em curso.

"Fato é que veio a Paula Autran e, desse material todo, escreveu uma peça e agora estamos na reta final do catarse para fazer um livro da peça e levá-la para se apresentar em hospitais públicos de todo o País. A meta está clara lá no site e estamos longe de conquistar o valor desejado. Mas, como faremos o projeto, seja lá como for, peço a você que faça sua doação, escolha sua contrapartida e apresente este projeto aos conhecidos teus. Compartilhe dele, fale sobre ele. E acredite, nós queremos mudar o mundo e contamos com você. Precisamos de você", pediu o ator.