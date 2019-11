Marco recebe lançamento de livro sobre os 150 anos depois da Guerra do Paraguai

O evento é organizado pelo Consulado Paraguaio e terá a participação da professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), doutora Ana Paula Squinelo, organizadora da coletânea.

O livro traz textos de estudiosos de diferentes países, com temas e análises que fazem parte desse esforço intelectual, efetuado no contexto histórico de busca de integração entre os quatro países platinos e na perspectiva de superar preconceitos e rivalidades passadas.

Organizadores da coletânea:

Ana Paula Squinelo é sul-mato-grossense. Licenciada em História pela Universidade Católica Dom Bosco, Especialista em História do Brasil pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Mestre em História pela mesma instituição. É Pós-Doutora em Ciências da Educação na especialidade de Educação em História e Ciências Sociais (UMinho/Portugal) e Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Atualmente é Professora da UFMS, Professora do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História (UFMT) e do Programa de Mestrado Interdisciplinar em Estudos Culturais (UFMS).

Ignacio Telesca estudou História na Universidade de Oxford (Inglaterra). Doutorou-se em História pela Universidade Torcuato di Tella (Argentina) e pós-doutorado na Universidade de Colônia, na Alemanha, como bolsista do Alexander von Humboldt Stiftung.

Atualmente, é pesquisador independente do Conicet (Argentina) e professor de História da América Colônia e História do Paraguai na Universidade Nacional de Formosa (Argentina). Sua linha de pesquisa está relacionada à história social do Paraguai nos séculos XVIII e XIX.

Serviço: O Marco fica na Rua Antônio Maria Coelho, 6000 no Parque das Nações Indígenas. Mais informações podem ser obtidas no Consulado Paraguaio localizado na rua Marechal Rondon, 1945 ou pelo telefone 3384-6610.

Texto: Jefferson Benicio

Fotos: Divulgação dos autores