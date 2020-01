Marco recebe até quarta-feira propostas de artistas interessados nas exposições temporárias 2020

Projeto quer incentivar a pesquisa contemporânea em artes visuais - Arquivo

Os artistas interessados em expor seus trabalhos no Marco (Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul) tem até a próxima quarta-feira (15) para elaborarem suas propostas de mostra individual ou coletiva.

As obras deverão ser inéditas e o conjunto da exposição individual ou coletiva precisará atender ao critério de unidade interna e com a proposta do projeto. O edital de seleção para o Programa de Exposições Temporárias garante que a mostra coletiva possa ser assinada por um dos artistas ou por um curador.

O museu dispõe de quatro salas para exposições temporárias, além de uma sala com exposição de longa duração constituída por obras de seu acervo. O projeto quer incentivar a pesquisa contemporânea em artes visuais; valorizar e promover a arte, com a intenção de torná-la acessível ao público e apresentar novas trajetórias artísticas em artes visuais.

Os artistas interessados deverão enviar suas propostas para serem avaliadas pela Comissão Curatorial do Museu. A documentação completa com a ficha de inscrição preenchida poderá ser enviada pelos Correios, com a data de postagem, até 15 de janeiro de 2020, ou entregue no Marco, de terça a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, até a data supracitada, em envelope lacrado e identificado conforme especificações do edital.

O resultado será divulgado na data provável de 30 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico: www.fundacaodecultura.ms.gov.br e comunicado individualmente, através de correio eletrônico (e-mail) fornecido na ficha de inscrição.

Confira o edital completo com a ficha de inscrição nos sites www.marco.ms.gov.br ou www.fundacaodecultura.ms.gov.br. Outras informações podem ser obtidas no MARCO pelo telefone (67) 3326-7449.