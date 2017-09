MARCO recebe a exposição “Bicho mole, mas de pele boa”

A exposição conta com 39 peças feitas em tecido e espuma, se assemelhando a uma espécie de bicho, como o próprio artista denomina, parecendo flutuar no ar / Divulgação

Arte para ver, sentir e vestir. A Mover Fashion - Semana de Moda que acontece entre 20 e 22 de outubro no MARCO (Museu de Arte Contemporânea), em Campo Grande - traz uma série de elementos que torna explícita a relação entre moda e arte.

Uma das exposições promete não só encantar pelo visual, mas pela reflexão do Lifestyle – a moda como estilo, presente no cotidiano de todos. “Bicho mole, mas de pele boa” é assinada pelo artista Genivaldo Amorim, referência da arte contemporânea por sua ousadia e criatividade. A parceria entre um artista e um evento de moda é inédito no Estado.

A instalação será exposta a partir de 27 de setembro e, depois, integrará as atividades da Mover Fashion, em outubro. A exposição conta com 39 peças feitas em tecido e espuma, se assemelhando a uma espécie de bicho, como o próprio artista denomina, parecendo flutuar no ar.

“As obras trabalham a relação do corpo e como a obra pode se desvencilhar do chamado mundo da arte e entrar no mundo real. Depois da exposição, alguém pode adquirir a peça e vestir. É a melhor parte, imaginar que uma peça que estava no museu está vestindo alguém na rua”, comenta o artista que destaca o fato que seu trabalho não faz qualquer apologia ao uso de pele de animais. “Bichos somos todos nós e a pele é o que vestimos”.

Para Genivaldo, que já expôs na Alemanha, Camboja, Moçambique e Namíbia e no Brasil, em Belém, Goiás e Campinas, participar da Mover Fashion é um momento especial, já que, apesar de paranaense, viveu parte da infância e adolescência em Mato Grosso do Sul, terra pela qual tem muito carinho.

“Estou muito feliz de voltar ao MS e agora tenho a oportunidade de expor pela primeira vez no Estado. Quanto à Semana da Moda, acredito ser o encontro perfeito do trabalho que realizo, dialogando com um desfile de moda, tem tudo a ver”, avalia.

O artista destaca que o diferencial de seu trabalho é a destinação das peças. Após expostas, as obras se tornam itens de vestuário.”A principal questão que envolve a obra é o seu desdobramento posterior em peças de vestuário, todas aquelas peças que estarão ali um dia terá o mesmo destino das roupas sendo exibidas no desfile, estarão no corpo de alguém. No caso do meu trabalho estarão provocando dúvidas, se essas roupas estarão sendo usadas nesses corpos ou se elas estarão usando-os como meio de locomoção. Vai ser um encontro muito interessante”, finaliza.

A Mover Fashion contará com exposições, workshops, palestras, bate-papo com convidados, homenagens a personalidades de Mato Grosso do Sul, desfiles e uma série de atividades que envolvem cultura, moda o potencial econômico do setor no Estado.

O evento tem apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Sebrae/MS e Hotel Deville.

Serviço:

Mover Fashion

Local: MARCO – Museu de Arte Contemporânea – Rua Antônio Maria Coelho, nº 6.000 – Campo Grande (MS)

Data: 20 a 22 de outubro de 2017

