Marco oferece oficina em miniatura durante 15ª Semana dos Museus

Campo Grande (MS) – A oficina em miniatura será ministrada pela museóloga Rita de Cássia Baduy Pires no Museu de Arte Contemporânea (Marco) no dia 20 de maio, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30. As inscrições estão abertas e podem ser feitas diretamente no Marco ou na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), no 4º andar. O valor é de R$ 40,00 e são disponibilizadas 30 vagas.

Com linhas temáticas voltadas para decoração, a marca Ana Beatriz Miniaturas desenvolve um trabalho voltado para os pequenos detalhes. Linhas como profissões, artes, caixas de poesia, bar e café, entre outras, mostram a criatividade oferecida pela marca. “Todas as peças são confeccionadas no meu ateliê – com exceção de algumas peças em resina que compro de uma fábrica de São Paulo quando faço ambientes de bar ou café”, explica Rita de Cássia Baduy Pires, idealizadora da marca, que é formada em Psicologia, Artes Visuais e Pós Graduação em Museologia.

Em 1.989, Rita começou a trabalhar aos domingos na feira de artesanato do largo da Ordem, em Curitiba, local onde vive. “Nos bordados comecei a acrescentar pequenos detalhes como flores secas, pequenas porcelanas e outras miniaturas compradas de artesãos locais. Começou, então, os ambientes em miniaturas com o fundo bordado em ponto cruz e algumas peças em miniatura ainda compradas. Como as ideias começaram a aparecer e o material ficar escasso, passei a confeccionar eu mesma as miniaturas. Mas sem escala, sem muito requinte”, diz.

Em 1.994 a artista viu em uma revista uma miniaturista paulistana que dava aulas de miniatura. Marcou uma aula em um fim de semana e os horizontes se abriram. Reformulou todo o trabalho introduzindo uma escala. A partir de então se dedica ao oficio reutilizando inclusive materiais recicláveis.

A atividade faz parte da programação da 15ª Semana Nacional de Museus organizada pelo Sistema Estadual de Museus (Siem), por meio da Gerência de Patrimônio Histórico e Cultural da FCMS e da Secretaria de Cultura e Cidadania (SECC) em parceria com as Instituições Museológicas do Estado, Secretaria de Estado de Educação (SED), Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan-MS). Mais informações podem ser solicitadas pelo telefone (67) 3316 9163.

Serviço

A oficina em miniatura será realizada no Marco no dia 20 de maio. As inscrições podem ser no prédio do Museu na rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Carandá Bosque e na Fundação de Cultura de MS localizada na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro. Cada participante deve trazer os seguintes materiais: tesoura, estilete largo, lápis, régua de metal, pincéis, panos para limpeza.

