Marco lança exposição com tour sensorial para pessoas com deficiência visual

A arquiteta, urbanista e design de mobiliário apresentará sua produção de mobiliário autoral e exclusiva, que pretende usar o design como linguagem que tenha significado. Uma das pioneiras em design de móveis em Mato Grosso do Sul, Luciana há quatro anos dedica-se a esse segmento e apresentou sua coleção na última High Design Expo 2019, a maior feira do setor que acontece dentro da Design Weekend em São Paulo.

Luciana encontra nas presenças do indígena, do sertanejo, do caipira, do metropolitano, nas cores e nas texturas regionais os traços que fazem nascer móveis que, além de confortáveis e usuais, são verdadeiras obras de arte para se ter em casa. Agora os campo-grandenses terão a oportunidade de conhecer sua produção ao vivo e bem de pertinho, descobrindo os traços e detalhes de suas poltronas, mesas e cadeiras que transcendem a utilidade moveleira e são verdadeiras obras de arte, sem perder a funcionalidade, o estilo e o conforto.

O evento tem apoio do Fundo Municipal de Investimento Cultural (FMIC), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Museu de Arte Contemporânea (Marco), Prefeitura de Campo Grande e também das empresas Alumix Esquadrias Especiais, Madecal e Leo Madeiras.

Serviço

A exposição Supapo Design Criativo fica aberta gratuitamente para visitação de 30 de outubro até 30 de novembro, de terça a sexta, das 7h30 às 17h30. Sábados, domingos e feriados das 14 às 18 horas. O Marco fica na Rua Antônio Maria Coelho, nº 6000, no Parque das Nações Indígenas. Mais informações pelo telefone (67) 3326-7449.