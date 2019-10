Marco está com inscrições abertas para oficina de Aquarela

Ministrante – Lúcia Monte Serrat Bueno possui graduação em Pintura pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, graduação em Licenciatura em Desenho pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e mestrado em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Possui uma formação em Design Estratégico para Gestores de núcleos de Designs/Sebrae-Centro IAD de Milão/SP. No período de 2005 à 2008 atuou na coordenação do Polo/UFMS Arte na Escola do projeto Instituto Arte na Escola. É professora aposentada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Pintura e em Arte Educação e há três anos e meio é coordenadora do Marco.

Serviço: A oficina é toda sexta-feira das 9h30 às 11h30, tem o valor de R$ 170,00 e os participantes devem trazer papel canson 200gr. As inscrições devem ser feitas pessoalmente de terça a sexta, das 7h30 às 17h30 ou sábados, domingos e feriados, das 14 às 18 horas. Se a pessoa for menor de idade os pais ou responsáveis deverão realizar a inscrição.

O Marco fica na Rua Antônio Maria Coelho, 6000 no Parque das Nações Indígenas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3326-7449.