Marco encerra celebração dos 119 anos de Lídia Baís com oficina e orquestra musical neste domingo

Campo Grande (MS) – O Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul (Marco), em parceria com o coletivo de mulheres artistas “As descendentes de Lídia”, encerra celebração dos 119 anos da artista campo-grandense neste domingo (28.4).

Às 16 horas acontece a oficina de imersão ministrada por Kim Weiss, e às 18 horas, roda de conversa com Fernanda Reis e Thaís Martins. A Orquestra Sinfônica de Campo Grande encerra a programação às 20 horas, com a execução da obra musical de Lídia, que como foi gravada numa época anterior aos discos de vinil. As músicas são acervo do MIS e algumas delas foram recuperadas e reescritas pelo maestro Eduardo Martinelli.

Além da oficina, roda de conversa e apresentação musical, está aberta ao público exposição das obras de Lídia do acervo do Marco.

Lídia Baís nasceu em 22 de abril de 1900 na cidade de Campo Grande/MS e aqui faleceu, em 10 de outubro de 1985. Sua produção artística delineia-se por signos que marcam uma trajetória de resistência, considerada precursora das artes plásticas de Mato Grosso do Sul. Vida e obra da artista suscitam diferentes manifestações artísticas e culturais que buscam manter viva a memória da arte feminina do estado.