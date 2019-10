Marco, Casa do Artesão e Biblioteca são opções de lazer neste feriado

O Museu de Arte Contemporânea de MS está com a sua 2ª Temporada de Exposições 2019 - Foto: Divulgação

Para você que está em busca de boas atividades culturais neste feriadão, as unidades da Fundação de Cultura estarão com atividades especiais e horários diferenciados nos museus, para visitação.

O Museu de Arte Contemporânea de MS (Marco) está com a sua 2ª Temporada de Exposições 2019, com as Mostras “Antropia”, de Lídia Coimbra (MS); “Corpo-Resistência, de Mariana Arndt (MS); “Mundo Arqueológivo”, de Neusa Silva (DF) e “Dilaporal”, de Pedro Gottardi (SC).

As visitações podem ser feitas nesta sexta, sábado e domingo (11, 12 e 13 de outubro), das 14 às 18 horas. Nesta quinta-feira, 10 de outubro, Dia do Servidor Público, o museu não abrirá ao público.

O Marco fica na Rua Antônio Maria Coelho, nº 6000, no Parque das Nações Indígenas. Para mais informações, basta ligar para (67) 3326-7449.

A Casa do Artesão está comercializando brinquedos feitos pelos nossos artesãos especialmente para a Semana das Crianças. São carrinhos, aviões, bumerangues e várias outras peças artesanais feitas em madeira que fazem a alegria nas brincadeiras da criançada e ainda valorizam nossa cultura e podem servir também como decoração para quartos infantis.

Reserve um tempinho e dê uma passada na Casa do Artesão para conferir estas e outras belas peças artísticas. Neste feriado, a Casa do Artesão vai atender em horário especial: nos dias 10, 11 e 12 de outubro, das 8 às 15h30. Endereço: Avenida Calógeras, 2050, no Centro de Campo Grande. Telefone: (67) 3383-2633.

A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim realiza nesta quinta (10) e sexta (11) as Oficinas da Semana da Criança. Podem participar crianças de 8 a 12 anos.

No dia 10 de outubro, quinta-feira, das 8h30 às 11h30, acontece a contação de histórias, brincadeiras cantadas e brincadeiras populares, com o ministrante Ciro Fereira, graduado em Artes cênicas pela Universidade Estadual de MS.

Na sexta-feira, 11 de julho, também das 8h30 às 11h30, será a vez de Mariana de Castro orientar a contação de histórias e a brincadeira de Boi. Mariana é acadêmica de Artes Cênicas da UEMS e estagiária da Biblioteca. No mesmo dia, Daiane Marques, acadêmica do curso de Pedagogia da UFMS, ministra a Oficina Barangandã. As crianças vão aprender a confeccionar o brinquedo com diversos materiais, como jornal, barbante, tesoura sem ponta e papel crepom de diversas cores.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente, na Biblioteca, que fica no 2º andar do Memorial da Cultura e Cidadania (Avenida Fernando Correa da Costa, 559), ou pelo telefone (67) 3316-9161. As crianças devem trazer lanche.

No sábado, a Biblioteca Estadual abre das 8 às 13h30, para quem quiser passar bons momentos apreciando obras literárias regionais, nacionais e clássicos da literatura mundial. Para retirar livros, basta realizar um cadastro.