Marcio Garcia sofre acidente doméstico e passa por cirurgia

O apresentador Marcio Garcia disse que deve ser liberado para casa em breve - (Foto: Instagram / @oficialmarciogarcia)

O apresentador Marcio Garcia publicou um vídeo em sua conta no Instagram na quarta-feira, 20, em que revelou ter sofrido um acidente doméstico. Ele precisou passar por uma cirurgia, mas ressaltou que está bem e em breve deve ser liberado para voltar para casa.

"Tive um susto, uma bobagem. Fui empurrar uma mesa com o braço esticado e tive uma ruptura total do tendão do bíceps", contou Marcio.

O apresentador destacou que fez um teste para o novo coronavírus e o resultado foi negativo, e pediu para que os fãs não fiquem preocupados.

Marcio foi levado para a Clínica São Vicente, na Gávea, Rio de Janeiro, e passou por uma cirurgia. "Já fiz a cirurgia, já estou com a tipoia, estou em ótima companhia. Daqui a pouco estamos de volta a nossa quarentena", disse ele em seu quarto no hospital.

Sua mulher, Andréa Santa Rosa, está fazendo companhia para o marido.

"Já com saudade da bagunça, da cachorrada, da molecada, daqui a pouco estamos de volta pra casa. Beijão para vocês fiquem bem, já já mando notícias lá da nossa casinha", concluiu ele.

Marcio está em quarentena junto com a mulher e os filhos, e, segundo sua assessoria, ainda não há uma informações de quando ele será liberado para voltar para casa.