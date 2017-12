Márcia Tauil ganha prêmio de melhor intérprete no Festival da Nacional FM

A 9ª edição do Festival de Música da Nacional FM de Brasília terminou nesse fim de semana com dois shows no Teatro da Caixa Cultural. Foram mais de 200 composições inscritas. As 12 finalistas foram apresentadas no sábado (9) e as vencedoras voltaram ao palco no domingo (10). A cantora Márcia Tauil ganhou o prêmio de melhor intérprete com a música Bagunça de Balaio.

Ela celebra os frutos da divulgação do trabalho pela Nacional FM de Brasília. “As pessoas chegaram a mim, as pessoas entraram no face falando que ouviram a canção na rádio. E junta muita gente boa - além dos concorrentes, as pessoas que estão na banda de apoio. É uma reunião de talentos”, disse Márcia.

Outra vencedora do festival da Nacional FM foi a cantora e compositora Nathália Lima, que levou os prêmios de melhor arranjo e melhor música com letra por Festa do Destino, composta em parceria com Letícia Fialho.

“Eu vi a Letícia Fialho em um festival e isso me incentivou a também compor mais para estar aqui. Essa movimentação vai acontecendo. Com certeza, outras meninas viram a gente, me viram, viram a Márcia, e alguma coisa aflorou na cabeça delas para compor e também estar aqui no ano que vem e no outro. É o festival que a gente tem em Brasília que mais representa o pessoal da música.”

O violonista Fabiano Borges interpretou a música Por El Caminito e conquistou a categoria melhor intérprete instrumental. O prêmio de melhor música instrumental ficou com a banda Protofonia, por Antropofagia Moderna. Rubens Negrão recebeu o prêmio de melhor letra com a música Esquece e Passa. A canção mais votada na internet foi 180 graus, do instrumentista e compositor Xá. E os fãs da banda Malicah, que apresentou a música Eixo Torto, deram ao grupo o prêmio de torcida mais animada.

Confira as canções finalistas no site www.radios.ebc.com.br/festivaldemusica.