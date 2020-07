Marcelo Adnet é elogiado por encenar live com Ciro, Marina, Lula e Dilma

O episódio desta terça-feira, 7, do programa de humor Sinta-se em Casa está rendendo elogios e colocou o nome do humorista Marcelo Adnet entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Na esquete divulgada na noite desta terça-feira, 7, no Globoplay, serviço de streaming da Rede Globo, e exibida na manhã desta quarta-feira, 8, no Encontro com Fátima Bernardes, Adnet aparece imitando os políticos Ciro Gomes, Marina Silva, Lula, Dilma Rousseff e o atual presidente do Brasil Jair Bolsonaro.

O vídeo, que foi gravado na casa do artista, mostra uma 'live' feita pelos políticos, com Adnet repetindo algumas frases de efeito atribuídas a eles enquanto conversam uns com os outros. "O dia que esse país descobrir que ele é o maior produtor de memes da história deste planeta, nós vamos ser o maior exportador de meme", diz Marcelo enquanto imita Lula.

O vídeo original já possui mais de 800 mil visualizações e 43 mil curtidas no Twitter, com vários comentários elogiando Adnet. "Você é a salvação da minha quarentena moço. Amo!", comentou a usuária Rita Machado.

Com mais de 112 episódios, o novo programa de Adnet, gravado na casa do humorista, é composto por esquetes curtas, que geralmente ironizam políticos, como o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e outros temas que viralizaram nas redes sociais. Segundo a sinopse do programa, a ideia é apresentar "uma crônica diária" de um humorista "entediado e quarentenado".