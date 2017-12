Marca queridinha de Meghan Markle leiloa última bolsa de modelo usado pela atriz

O leilão acontece do dia 12 ao dia 17 de dezembro, e o primeiro lance é de $495. - Foto: Elle UK

Meghan Markle já mostrou que é uma referência no mundo da moda. Após escolher uma bolsa da marca Strathberry para a sua primeira aparição em um evento como parte da família real, a procura pelo produto foi tamanha que ele esgotou em 11 minutos.

Porém, a marca guardou um último exemplar, que está sendo leiolado.

O leilão acontece do dia 12 ao dia 17 de dezembro, e o primeiro lance é de $495. Quem fizer a aposta mais alta deve receber a bolsa até o Natal. Os lucros da venda irão para a instituição The Terrence Higgins Trust, em Nottingham, na Inglaterra, local que Meghan foi visitar em seu primeiro compromisso real.

Além da bolsa usada por Meghan esgotar em minutos, o tráfego no site da Strathberry aumentou 5.000% no dia. O mesmo modelo e cor usado por Meghan também chegou a ser revendido no Ebay, de 675 dólares por 2.350 dólares. A marca, inclusive, já começou a aceitar encomendas para um novo lote, que conta com aproximadamente 400 bolsas.