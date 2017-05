Marca lança linha de sabonetes com embalagens 'de corpos reais'

A Dove inglesa lançou uma edição limitada de sabonete para o corpo com seis formatos diferentes, para representar os diferentes tipos de corpos das mulheres.

Chamadas de 'Real Body Bottles', em português 'garrafas de corpos reais', as embalagens variam de tamanho e forma. De acordo com a empresa, cada mulher é diferente e toda diferença deve ser celebrada, por isso a ideia de criar recipientes diferentes. "Cada embalagem traz formas, tamanho, curvas e contornos que combinam com cada mulher em sua própria edição limitada", escreve a empresa no site da campanha.

"Nós defendemos essa versão de beleza pelos últimos 60 anos e celebramos mulheres diversas nas nossas campanhas. Mas nós queríamos trazer isso para a vida por meio dos nossos produtos", justificam.

No Twitter, as embalagens em formatos diferentes dividiram opiniões. Enquanto alguns elogiaram a ideia, outros fizeram piadas com a campanha.

