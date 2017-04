Marca lança calça jeans com zíper traseiro

O que acontece quando uma das mais tradicionais marcas de jeans americanas, a Levi's, se junta a moderna e ousada Vetements? Um lançamento que movimentou a internet.

A marca francesa dirigida por Demna Gvasalia divulgou em seu Instagram fotos da primeira peça fruto da colaboração entre as duas grifes, uma calça com costura aparente e zíperes traseiros, que podem ser usados abertos ou fechados. Ela já está à venda no site Net-A-Porter por US$1.715, cerca de 5,3 mil reais. Uma versão do modelo em tecido (US$1.985) e um shorts (US$1.000) também estão disponíveis.

Veja Também

Comentários