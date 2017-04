A Moschino, marca italiana conhecida por suas roupas divertidas, se inspirou no jogo 'Candy Crush' para sua coleção cápsula para o festival Coachella, que acontece entre os dias 14 e 23 de maio em Indio, na Califórnia.

A linha é composta por um maiô, um calção de banho, uma capinha de celular e uma mochila com preços que vão de US$ 70 (case) a US$ 650 (mochila) com estampas das peças do aplicativo.

