Marca inaugura casa em SP com salão de beleza gratuito e workshops

Depois do sucesso da Casa da Nike, em fevereiro deste ano, seguido da Casa NBA, para amantes de basquete, a mansão mais badalada da Avenida Paulista abre as portas para se tornar um ponto de encontro para amantes de beleza.

A Casa Pantene abre nesta quinta-feira, 10, e funciona até o dia 15 de agosto com uma programação de eventos gratuitos, reunindo workshops sobre temas que estão em alta, aulas fitness, pocket shows e até mesmo um salão de beleza.

A ideia é incentivar a mulher brasileira a "descobrir força em sua beleza". O projeto também marca o lançamento da linha Cachos Hidra-Vitaminados, que tem como embaixadora a atriz Sheron Menezes.

O público poderá circular pelo ambiente das 10h às 22h e a programação completa, dia a dia, pode ser conferida na página do Facebook da Pantene Brasil. Entre os destaques, estão conversas com os cabeleireiros Wilson Eliodoro e Thiago Fortes, para falar sobre transição capilar e cuidados com os cachos, uma loja Pantene com produtos criados exclusivamente para a ação e workshops de beleza e saúde.

As atrações musicais ficam por conta de Anavitória, Karol Conka, Manu Gavassi e Paula Lima. Para as amantes de esporte, aulas de muay thai e funcional serão ministradas por coaches, com a participação das embaixadoras Pantene, como Marina Ruy Barbosa e Camila Queiroz.

Sabrina Sato também está confirmada no evento e, ao lado do professor Justin Neto, irá comandar uma aula de dança com as coreografias das músicas do momento.

Serviço

Casa Pantene: Avenida Paulista, 1.811

Data: De 10 a 15 de agosto de 2017

Horário: das 10 às 22h

