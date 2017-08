Marca faz manifesto a favor da Amazônia na SPFW

A Triya encerrou a segunda noite da São Paulo Fashion Week nesta segunda, 28, fazendo um protesto político. No momento em que a discussão sobre extração de minérios na Amazônia está em pauta, a nova coleção da marca foi um protesto contra o decreto que extinguiu a Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca) - que, diante da repercussão negativa, acabou sendo modificado na tarde desta segunda.

Inspirada em poema de Oswald de Andrade, a estilista Isabela Frugiuele contou nas peças uma história de um Brasil redescoberto. No final do desfile, ela entrou com uma camiseta trazendo as frases '#TodosPelaAmazônia' e 'SaveTheAmazônia'. "A gente estava lá na semana passada, inclusive, fazendo o vídeo da campanha", contou a designer.

"Quando vimos o que estava acontecendo, pensamos que precisávamos vestir isso no final. A floresta foi nossa inspiração desde o começo."

Veja Também

Comentários