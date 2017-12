Marca faz campanha para lembrar que a perfeição não existe

As campanha completa, e também o perfil de cada uma das participantes, está disponível no site da grife. - Foto: Missguided / Twitter

A grife britânica Missguided está tentando fazer com que suas consumidoras aceitem o próprio corpo e, para isso, lançou o projeto #KeepBeingYou (continue sendo você, em português). A primeira ação da marca foi firmar um compromisso de não retocar mais as modelos, colocando modelos com estrias na parte de lingerie do site.

"Estamos na missão de inspirar vocês a se sentirem sem vergonha e confiantes em serem vocês mesmas. Só seja você mesma, bebê, porque não existe outra forma! Estamos firmando o compromisso de nunca mais retocar as 'imperfeições' perfeitas de nossas modelos", diz o texto do site. "Queremos inspirar nossos bebês do mundo todo a amarem a si mesmos, a abraçarem seus defeitos e não cobiçarem o que o mundo enxerga como perfeição."

Agora, como parte do projeto, a marca lançou a campanha #MakeYourMark (faça sua marca, em português), em que modelos, blogueiras e ativistas pela aceitação corporal, homens e mulheres, posaram usando apenas lingerie, saltos altos e casacos de pelo falso. No site da marca, eles misturaram as fotos com frases de amor próprio, ditas pelas próprias modelos como "passamos por muito sendo mulheres. Por nossos corpos, nossa saúde mental. Somos criaturas incríveis" e "minha parte favorita do meu corpo são minhas estrias. Depois de anos as odiando, agora, finalmente, eu consigo ver sua beleza."

