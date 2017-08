Marca de sapatos presenteia cadeirante com modelo adaptado

Maria do Carmo Vorcaro é cadeirante e tem dificuldades em encontrar sapatos que se adaptem às suas necessidades. Ao encontrar um tênis com zíper no site da marca Arezzo, a aposentada acreditou que seria mais fácil para usar. Porém, quando a encomenda chegou, ela descobriu que o zíper era falso e não abria, servia apenas como um detalhe ao modelo.

Após explicar a sua dificuldade, Maria do Carmo fez a devolução do item. A marca de sapatos se comoveu com o ocorrido e criou uma versão do tênis adaptada especialmente para a cliente. Em post no Facebook, sua filha Letícia Vorcaro agradeceu: "Quanta gentileza da pessoa que a atendeu, conduziu todo o processo e a presenteou".

