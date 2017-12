Marca de maquiagem de Rihanna responde fã: 'Lábios vermelhos são para TODAS!'

Desde que Rihanna lançou a sua marca de maquiagens, a Fenty Beauty, a cantora defende o posicionamento da beleza inclusiva. A quantidade de tons de base, que abrangem os mais variados tipos de pele, foi a primeira declaração clara da marca sobre diversidade. O lançamento do batom vermelho Stunna também teve uma campanha em cima do tema, prometendo ser uma cor que combinasse com todas as mulheres.

Porém, o engajamento da Fenty Beauty mostrou que vai além de seus produtos. Na sessão de comentários da divulgação do novo batom, a menina Grace Naa Atswei Boye escreveu que acreditava ter uma boca muito grande para usar o tom. "Eu quero experimentar tanto. Mas já me falaram que vermelho não combina comigo, meus lábios são muito grandes", disse. Outros fãs da marca logo começaram a respondê-la, com palavras de incentivo para ela usar a cor que preferir. "Sua boca é perfeita, quem te disse isso estava muito enganado! Você deveria experimentar!", foi um dos comentários. E, então, a conta da marca de maquiagem também escreveu para Grace, dizendo: "Lábios vermelhos são para TODAS!". Depois, o perfil oficial da Fenty Beauty postou um print da conversa entre as mulheres com a legenda: "A irmandade da Fenty Beauty é real, amamos todas vocês!".

Em entrevista para o Buzzfeed, Grace confessou que, na realidade, ama batons de tons fortes. "Mas acabei desistindo de usá-los, porque me disseram muitas vezes que não ficava bem em mim", explicou. Ela também contou que a equipe da Fenty Beauty já havia a contatado para mandá-la um batom.