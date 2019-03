Concorra a 2 violões autografados pela dupla Hugo e Tiago! Os cantores dos sucessos "Gaguinho" e "Futuro" autografaram os violões especialmente para a Marabá. Se você é fã aproveite essa oportunidade, para participar é fácil, basta: -Curtir nossa pagina no Facebook ( @radiomarabafm93.9 -Seguir nosso perfil do Instagram ( @marabafm -Curtir a foto -Compartilhar a publicação -Marcar 3 pessoas nos comentários (não podem ser perfis falsos, empresas ou de famosos). Você pode comentar quantas vezes quiser, desde que os comentários citem amigos diferentes. O sorteio será realizado dia 26/04, participe e boa sorte! ---- REGULAMENTO DA PROMOÇÃO: SIGA O INSTAGRAM @marabafm E CURTA A PÁGINA DO FACEBOOK @radiomarabafm93.9

1. DA PARTICIPAÇÃO: 1.1. Podem participar toda e qualquer pessoa física residente em Mato Grosso do Sul. 1. 2. Não poderão participar da Promoção os estagiários e colaboradores da Rádio Marabá FM bem como qualquer colaborador do Grupo Feitosa de Comunicação, ou que esteja, direta ou indiretamente, envolvida em qualquer aspecto desta Promoção.

2. DO PERÍODO: 2.1. Período da promoção: de 15/03/2019 até o dia 26/04/2019;

3. DA PROMOÇÃO: 3.1. O participante deverá seguir o perfil da Rádio Maraba FM 93.9 no Instagram (@marabafm), curtir a foto oficial da promoção no instagram e marcar três pessoas nos comentários (não podem ser perfis falsos, empresas ou de famosos). 3.2. O participante concede o direito de divulgação dos dados recebidos depois de validada a sua participação; 3.3. Pode comentar quantas vezes quiser desde que os comentários citem amigos diferentes. 3.4. Ao marcar um amigo no post da promoção, o que valida a sua participação, você está autorizando, de pronto, a publicação da imagem e de seu nome em campanhas da Rádio Marabá FM, bem como anuindo com todas as cláusulas deste regulamento. 3.5. As pessoas que marcarem amigos em fotos não-oficiais não serão consideradas para o sorteio.

4. DO RESULTADO: 4.1. O ganhador será a partir de sorteio realizado no dia 26/04/2019 através da ferramenta Sorteador ( www.sorteador.com.br ) ou alguma outra similar caso ela não esteja disponível. 4.2. Se o sorteado cumprir com os requisitos conforme este regulamento, ele ficará elegível de receber o prêmio. Caso negativo, um novo sorteio será realizado. Novos sorteios ocorrerão até que haja um vencedor com todos os requisitos cumpridos. 4.3. O resultado da premiação será divulgado até o dia 01/05/2019 no facebook e no instagram. 4.4. A premiação será entregue na sede da Rádio Maraba ou em outra sede onde houver uma emissora do Grupo Feitosa de Comunicação (a combinar com o vencedor) 4.6. O ganhador autoriza o uso de sua imagem em qualquer meio de divulgação a critério do Grupo Feitosa de Comunicação, por tempo indeterminado. 4.7. O vencedor não fará jus a qualquer tipo de remuneração, nem ressarcimento, pelo uso de sua imagem durante o período aqui autorizado, que se dará sem qualquer ônus para o Grupo Feitosa de Comunicação

5. DA PREMIAÇÃO: 5.1. A premiação será um violão autografado pela dupla Hugo e Tiago, na especificação da foto apresentada na campanha. 5.2. O Grupo Feitosa de Comunicação tentará entrar em contato com o vencedor para combinar os detalhes da entrega pelo menos 1 vez por semana, durante 30 dias úteis. Caso não seja possível, fica a critério do Grupo Feitosa de Comunicação realizar um novo sorteio ou cancelar a premiação.

6. CONSIDERAÇÕES 6.1. Quaisquer situações ou cenários que ocorram que não estejam previstos neste regulamento serão avaliadas pelo Grupo Feitosa de Comunicação. Sua decisão será definitiva e irrevogável.