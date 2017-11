Mara Maravilha acusa Carlinhos Aguiar de tentar 'puxar tapete' de colega

A apresentadora de televisão Mara Maravilha revelou estar insatisfeita com o comportamento do humorista Carlinhos Aguiar, demitido do SBT há duas semanas, mas que esteve presente no quadro Jogo dos Pontinhos, do Programa do Silvio Santos, que foi ao ar neste domingo, 26. Segundo Mara, Carlinhos estava de olho no emprego de Décio Piccinini, apresentador do Fofocalizando.

"Eu fiquei muito chateada com o Carlinhos. Eu não sou pessoa de guardar mágoa, não sou pessoa de desejar o mal pra ninguém, mas eu fiquei chateada com ele, porque eu sempre gostei muito dele, e fiquei sabendo que ele quer pegar o lugar do Décio Piccinini, que ele está ficando mais fofoqueiro que o Piccinini", afirmou Mara no programa. Carlinhos não se manifestou sobre a declaração.

Silvio Santos, então, mudou a atenção para supostos olhares e conversas entre Mara e Piccinini, dando a entender que houvesse algo entre os dois. "Eu estou desconfiado. Não quero envolver o Piccinini nas fofocas, porque o Piccinini é casado, pode ser que ele tenha problemas com a mulher dele", advertiu o apresentador.

Ele continuou: "Mas estou desconfiado da maneira como vocês se olham no programa, da maneira como vocês se falam, da maneira como vocês se agridem - isso é brasa escondida. Alguma coisa há entre você e o Piccinini", falou Silvio, que depois ouviu Mara negar a insinuação.

Enquanto isso, em virtude das mensagens que recebeu, o filho de Carlinhos, Caique Aguiar, foi ao Instagram esclarecer que o pai não havia voltado ao SBT. "Só para avisar que esse programa foi gravado. Ele não voltou ao SBT, infelizmente", explicou em vídeo publicado na rede.