Manifestantes contra e a favor de Judith Butler protestam no Sesc Pompeia

Manifestantes contrários à palestra da filósofa Judith Butler no Sesc Pompeia, em São Paulo, encerraram há pouco os protestos do lado de fora, alegando terem sido "vitoriosos". A palestra de Butler ocorreu normalmente dentro do local.

Os manifestantes, que não chegavam a 50 e gritavam palavras de apoio ao deputado federal Jair Bolsonaro e contra os "comunistas e esquerdistas", queimaram um boneco com o rosto de Butler, aos gritos de "queima, bruxa".

O protesto contra Butler foi realizado, segundo os manifestantes, por não concordarem com a "ideologia de gênero" pregada pela filosofa. "O brasileiro não aceita a depravação da nossa cultura", dizia um manifestante no megafone.

Um grupo maior se concentrava do outro lado da porta do Sesc Pompeia numa manifestação a favor de Judith Butler. Os manifestantes foram separados pela Polícia Militar de São Paulo com fitas isolamento.